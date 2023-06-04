$80.88-0.0987.10+0.52

«Локомотив» летом готов продать девять игроков. Среди них Изидор, Миранчук и Худяков

«Локомотив» готов продать девять игроков летом, если получит по каждому хорошее предложение. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» летом готов продать девять игроков
© Чемпионат.com

По данным источника, речь идёт об Антоне Миранчуке, Данииле Худякове, Вильсоне Изидоре, Марио Митае, Марке Мампасси, Марко Раконьянце и Педриньо, Гирано Керке и Тине Едвае.

Новый клуб также будут искать полузащитники Константин Марадишвили и Даниил Куликов.

В сезоне-2022/2023 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков по итогам 30 проведённых встреч.

Антон Миранчук отыграл в завершившемся сезоне 28 матчей в рамках РПЛ, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Вильсон Изидор забил восемь голов в 20 играх чемпионата России.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий