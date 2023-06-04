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Дзюба признан самым медийным футболистом РПЛ сезона-2022/23

Экс-форвард московского «Спартака» и петербургского «Зенита» вышел на сцену для получения награды вместе с бывшим главным тренером столичного ЦСКА Леонидом Слуцким.

Дзюба признан самым медийным футболистом РПЛ сезона-2022/23
© РИА Новости

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Дзюбой до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.

Ранее Малком заявил, что его возросшая результативность в нынешнем сезоне не связана с уходом из «Зенита» Артёма Дзюбы.

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