Дзюба признан самым медийным футболистом РПЛ сезона-2022/23

Экс-форвард московского «Спартака» и петербургского «Зенита» вышел на сцену для получения награды вместе с бывшим главным тренером столичного ЦСКА Леонидом Слуцким.

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Дзюбой до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.