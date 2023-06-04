Игорь Акинфеев признан лучшим голкипером сезона в РПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев был признан лучшим голкипером сезона, об этом было объявлено на церемонии награждения первой ежегодной премии РПЛ.

— Хочется поблагодарить наших защитников, без них этой награды бы не было.

Как оставаться лучшим голкипером в течение 20 лет? Это надо у Романа Юрьевича Бабаева спросить. Он подсовывает такие контракты: вроде бы 2 года, а там все 20, — пошутил Акинфеев.