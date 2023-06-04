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Игорь Акинфеев признан лучшим голкипером сезона в РПЛ, награду вручил Черчесов

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев был признан лучшим голкипером сезона, об этом было объявлено на церемонии награждения первой ежегодной премии РПЛ.

Игорь Акинфеев признан лучшим голкипером сезона в РПЛ
© матч тв

Награду игроку вручал бывший главный тренер сборной России, экс голкипер национальной команды Станислав Черчесов.

— Настоящий пример служения стране, клубу, нашему вратарскому ремеслу, — сказал Черчесов.

— Хочется поблагодарить наших защитников, без них этой награды бы не было.

Как оставаться лучшим голкипером в течение 20 лет? Это надо у Романа Юрьевича Бабаева спросить. Он подсовывает такие контракты: вроде бы 2 года, а там все 20, — пошутил Акинфеев.

Мероприятие проходит в воскресенье в Барвиха Luxary Village.

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