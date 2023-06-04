Игорь Акинфеев признан лучшим голкипером сезона в РПЛ, награду вручил Черчесов
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев был признан лучшим голкипером сезона, об этом было объявлено на церемонии награждения первой ежегодной премии РПЛ.
Награду игроку вручал бывший главный тренер сборной России, экс голкипер национальной команды Станислав Черчесов.
— Настоящий пример служения стране, клубу, нашему вратарскому ремеслу, — сказал Черчесов.
— Хочется поблагодарить наших защитников, без них этой награды бы не было.
Как оставаться лучшим голкипером в течение 20 лет? Это надо у Романа Юрьевича Бабаева спросить. Он подсовывает такие контракты: вроде бы 2 года, а там все 20, — пошутил Акинфеев.
Мероприятие проходит в воскресенье в Барвиха Luxary Village.
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