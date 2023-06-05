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Промес не исключил приход Хакима Зиеша в «Спартак»

Квинси Промес: Хаким Зиеш любит «Спартак»
© Betassist

UEFA Промес не исключил приход Хакима Зиеша в «Спартак»

Сейчас марокканец находится в Москве.

Нападающий «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в стан красно-белых. По словам голландца, подобное развитие событий нельзя исключать.

«Может ли когда-нибудь Зиеш оказаться в «Спартак»? Никогда не говори никогда!» — приводит слова Промеса «РБ Спорт».

Хаким Зиеш является блищким другом Квинси Промеса. Они пересеклись в академии амстердамского «Аякса», а потом и выступали за основной состав клуба.

Накануне, 4 июня, Промес и Зиеш приехали на премию РПЛ по итогам сезона. Также известно, что марокканец и голландец посетят матч Медиалиги между «Бей Беги» и «Народной командой».

«Спартак» в 30 матчах набрал 54 очка и занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

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