Квинси Промес: Хаким Зиеш любит «Спартак»

UEFA Промес не исключил приход Хакима Зиеша в «Спартак»

Сейчас марокканец находится в Москве.

Нападающий «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в стан красно-белых. По словам голландца, подобное развитие событий нельзя исключать.

«Может ли когда-нибудь Зиеш оказаться в «Спартак»? Никогда не говори никогда!» — приводит слова Промеса «РБ Спорт».

Хаким Зиеш является блищким другом Квинси Промеса. Они пересеклись в академии амстердамского «Аякса», а потом и выступали за основной состав клуба.

Накануне, 4 июня, Промес и Зиеш приехали на премию РПЛ по итогам сезона. Также известно, что марокканец и голландец посетят матч Медиалиги между «Бей Беги» и «Народной командой».