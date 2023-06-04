Малком признан лучшим игроком сезона в РПЛ

Нападающий «Зенита» Малком признан игроком сезона-2022/2023 на церемонии награждения «Герои РПЛ».

© Чемпионат.com

Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В течение розыгрыша национального первенства бразилец сумел отличиться 23 раза, сыграв при этом в 27 матчах. Отметим, что Малком забил 21 мяч с игры и только два – с пенальти.

Кроме того, бразилец стал лидером среди игроков всех клубов Российской Премьер-Лиги по количеству нанесённых ударов по воротам соперников.