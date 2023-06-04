«Антверпен» выиграл чемпионат Бельгии впервые с 1957 года

«Антверпен», которым руководит нидерландский специалист Марк ван Боммел, выиграл чемпионат Бельгии впервые за последние 66 лет. В последний раз до этого «красные» добывали титул чемпиона в сезоне-1956/1957.

Интрига в чемпионском раунде турнира жила до последних минут матчей заключительного тура, при этом на титул претендовали сразу три клуба: «Антверпен» и «Юнион», набравшие по 46 очков, а также «Генк», отстававший от лидеров на одно очко.

«Юнион» на своём поле сенсационно уступил «Брюгге» (1:3), пропустив три мяча после 89-й минуты, а в очной встрече «Генка» и «Антверпена» (2:2) всё решил гол Тоби Алдервейрелда, забитый на 94-й минуте. Таким образом, подопечные ван Боммела сумели избежать поражения и на одно очко опередили обоих конкурентов, добыв пятый чемпионский титул в истории клуба.