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«Даже богу грустно». Ибрагимович — о решении завершить карьеру

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал своё решение завершить профессиональную игровую карьеру, отметив, что утром в день объявления о своём уходе шёл дождь. Швед признался, что подумал, что даже богу стало грустно.

Ибрагимович прокомментировал решение завершить карьеру
© Чемпионат.com

«С завтрашнего дня я буду свободным человеком. Завтра открывается новая глава в моей жизни. Я горжусь тем, что у меня была такая долгая карьера. Когда я проснулся этим утром, шёл дождь. Я сказал себе, что даже богу грустно», — приводит слова Ибрагимовича с пресс-конференции «твиттер» GuillaumeMP.

41-летний Ибрагимович сообщил о своём решении завершить игровую карьеру по окончании сезона итальянской Серии A. Форвард сыграл лишь четыре матча в своём последнем сезоне.

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