Ибрагимович прокомментировал решение завершить карьеру

«С завтрашнего дня я буду свободным человеком. Завтра открывается новая глава в моей жизни. Я горжусь тем, что у меня была такая долгая карьера. Когда я проснулся этим утром, шёл дождь. Я сказал себе, что даже богу грустно», — приводит слова Ибрагимовича с пресс-конференции «твиттер» GuillaumeMP.