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Дмитрий Тарасов назвал лучших футболистов РПЛ в сезоне-2022/2023

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, кого считает лучшими футболистами Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023. Он выделил Руслана Литвинова из «Спартака», Артём Дзюбу, Сергея Пиняева и Антона Миранчука из «Локомотива». А также Тарасов признал высокий уровень бразильцев «Зенита».

Тарасов назвал лучших футболистов РПЛ в сезоне-2022/2023
© ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«В этом сезоне мне понравилось, как играл Дзюба, также хорошо влился в «Локомотив» Пиняев. Могу еще выделить игру Антона Миранчука. Я в основном следил за «железнодорожниками».

Также мне понравилось как «Спартак» играл в атаке. Выделю еще Руслана Литвинова – очень умный парень.

Многие называют лучшими зенитовских бразильцев? С этим сложно не согласиться. Они чемпионы и у них бразильские игроки высокого уровня. Они решают эпизоды и делают результат», – приводит слова Тарасова Metaratings.

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