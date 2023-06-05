Газзаев назвал имя лучшего тренера РПЛ

«Большая заслуга Семака в том, что «Зенит» на протяжении пяти последних лет демонстрирует такую стабильность. Я думаю, что это высокое творчество и искусство тренера.



Поэтому я поздравляю Семака, который является лучшим тренером нашей футбольной лиги», — приводит слова Газзаева «Московский комсомолец».