Газзаев назвал имя лучшего тренера РПЛ

Бывший главный тренер московского ЦСКА и киевского «Динамо» Валерий Газзаев высказался о лучшем тренере Российской премьер-лиги (РПЛ) в прошедшем сезоне.
По его словам, подобного звания достоин наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак.
«Большая заслуга Семака в том, что «Зенит» на протяжении пяти последних лет демонстрирует такую стабильность. Я думаю, что это высокое творчество и искусство тренера.
Поэтому я поздравляю Семака, который является лучшим тренером нашей футбольной лиги», — приводит слова Газзаева «Московский комсомолец».
Напомним, что по итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России и выиграл в общей сложности десятое чемпионство в своей истории, получив право нанести вторую золоту звезду над эмблемой клуба.