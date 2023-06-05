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Экс-наставник ЦСКА Газзаев назвал Семака лучшим тренером РПЛ

Бывший главный тренер московского ЦСКА и киевского «Динамо» Валерий Газзаев высказался о лучшем тренере Российской премьер-лиги (РПЛ) в прошедшем сезоне.

Газзаев назвал имя лучшего тренера РПЛ
© РИА Новости

По его словам, подобного звания достоин наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак.

«Большая заслуга Семака в том, что «Зенит» на протяжении пяти последних лет демонстрирует такую стабильность. Я думаю, что это высокое творчество и искусство тренера.

Поэтому я поздравляю Семака, который является лучшим тренером нашей футбольной лиги», — приводит слова Газзаева «Московский комсомолец».

Напомним, что по итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России и выиграл в общей сложности десятое чемпионство в своей истории, получив право нанести вторую золоту звезду над эмблемой клуба.

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