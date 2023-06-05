Карим Бензема уходит из «Реала»

Французский нападающий Карим Бензема покидает мадридский ФК «Реал». Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.

«Карьера Карима Бензема в «Реале» была примером поведения и профессионализма и представляла ценности нашего клуба. Карим Бензема заслужил право решать свое будущее», - говорится в сообщении.

Уточняется, что во вторник, 6 июня, в 12:00 в «Реал Мадрид Сити» состоится торжественная церемония проводов Бензема. В мероприятии примет участие президент клуба Флорентино Перес.

Карим Бензема пришел в клуб в 2009 году. За это время он стал ключевым игроком «Реала». За четырнадцать сезонов он выиграл 25 титулов, рекордное количество для «Реала»: 5 европейских кубков, 5 клубных чемпионатов мира, 4 европейских Суперкубка, 4 лиги, 3 Кубка Испании и 4 Суперкубка Испании.