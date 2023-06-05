Тренер Газизов рассказал о массовом уходе футболистов из «Уфы»

Большое количество футболистов должно покинуть клуб «Уфу», в том числе и иностранцы, которым по регламенту нельзя играть во Второй лиге, заявил «Матч ТВ» генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

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«Уфа» на своем поле уступила «Кубани» в матче заключительного 34 го тура МЕЛБЕТ Первой Лиги и вылетела во Вторую лигу.

— Это спорт, наш спортивный результат неудовлетворительный и есть этому ряд причин. Я, когда к команде заходил, сказал: «Вроде личности у нас есть, но команды не получилось». В этом моменте мы просели.

— Дальнейшие планы и развитие команды?