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Дудиев: на деньги, которые мне остались должны, можно купить трехкомнатную квартиру

Бывший полузащитник «Тосно» Аслан Дудиев рассказал, что разорвал контракт с командой из-за задержек по зарплате.

Футболист Дудиев: на деньги, которые мне остались должны, можно купить квартиру
© Чемпионат.com

«Почему разорвал контракт с «Тосно»? Огромные задержки по зарплатам. Как всегда – обещали одно, а закончилось совсем другим. Какие клубы мне должны? Не все. Даже «Томь» что-то выплатила. Так что не получил денег только от «Алании» и «Тосно».

На эти деньги можно купить одну трехкомнатную квартиру точно», – сказал Дудиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

32-летний Дудиев играл за «Тосно» с 2017 по 2018 год. В «Томи» он был игроком с 2016 по 2017 год, а за «Аланию» выступал с 2011 по 2014 год. Сейчас Дудиев представляет «Балтику», с которой вышел в Российскую Премьер-Лигу.

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