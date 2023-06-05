Футболист Дудиев: на деньги, которые мне остались должны, можно купить квартиру

«Почему разорвал контракт с «Тосно»? Огромные задержки по зарплатам. Как всегда – обещали одно, а закончилось совсем другим. Какие клубы мне должны? Не все. Даже «Томь» что-то выплатила. Так что не получил денег только от «Алании» и «Тосно».



На эти деньги можно купить одну трехкомнатную квартиру точно», – сказал Дудиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.