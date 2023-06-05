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КДК РФС рассмотрит нецензурную брань капитана «Спартака» Джикии в адрес судьи

Контрольно дисциплинарный комитет РФС рассмотрит нецензурную брань капитана «Спартака» Георгия Джикии в адрес судьи в матче МИР РПЛ с «Крыльями Советов», сообщил «Матч ТВ» глава КДК РФС Артур Григорьянц.

КДК рассмотрит нецензурную брань капитана «Спартака» Джикии в адрес судьи
© Матч ТВ

— Рассмотрим нецензурную брань Джикии в адрес главного арбитра, футболист приглашен на заседание. У арбитра запрошен дополнительный рапорт, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

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