Главный тренер ЦСКА оценил итоги сезона в РПЛ

«Оценкой сезона займутся эксперты. Мы проанализируем все наши игры, чтобы понять, в чём нам надо прибавлять в будущем. Хочется быть ещё стабильнее и сильнее. Сложно быть недовольным серебряными медалями. Естественно, нами была проделана хорошая работа. Серебро — абсолютно заслуженная награда для ЦСКА за командный труд. Мы заслужили это всеми своими действиями на поле», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.