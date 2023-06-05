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«Эпохи заканчиваются, легенды живут вечно». «Милан», «МЮ» и «ПСЖ» — о завершении карьеры Ибрагимовича

Европейские клубы, за которые выступал нападающий Златан Ибрагимович, отреагировали на завершение спортивной карьеры шведского футболиста.

Европейские клубы отреагировали на завершение карьеры Ибрагимовича
© Соцсети

41 летний швед сообщил об уходе из футбола по окончании матча Серии А «Милана» с «Вероной» (3:1). Ранее «Милан» объявил, что Ибрагимович покидает клуб.

— Эпохи заканчиваются, легенды живут вечно. Навсегда один из нас, — написала пресс служба «Милана».

— Выдающаяся карьера человека, не похожего ни на кого. Поздравляем со всем, чего ты достиг, и всего наилучшего, — говорится в сообщении «МЮ».

— Есть только один Златан, — прокомментировала новость пресс служба «Аякса».

— Достойная карьера, Ибра. Надеемся скоро увидеть тебя на «Парк де Пренс», — отреагировал на завершение карьеры шведа «ПСЖ».

Ибрагимович вернулся в «Милан» в 2020 году, ранее он выступал за клуб с 2010 по 2012 годы и становился с командой двукратным чемпионом Италии. В его активе 122 матча за сборную Швеции.

Также форвард на протяжении выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос Анджелес Гэлакси», проведя в клубном футболе более 800 матчей.

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