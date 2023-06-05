Стала известна сумма, которую «Манчестер Юнайтед» намерен выручить за Гарри Магуайра

Ранее сообщалось, что финал Кубка Англии стал последним матчем Магуайра в составе «Юнайтед». У защитника и капитана команды осталось ещё два года по контракту, по которому он получает около € 220 тыс. в неделю. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить Магуайру половину от причитающейся ему суммы, что составляет приблизительно € 11,6 млн, чтобы тот перешёл в другой клуб.