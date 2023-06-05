В этом сезоне судьи чаще всего ошибались в пользу «Спартака»

«Спартак» чаще всего получал выгоду от ошибочных решений судей в сезоне-2022/23.

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Как утверждает «Спорт-Экспресс», в завершившемся сезоне Мир РПЛ арбитры приняли 15 ошибочных решений в пользу красно-белых. На втором месте по этому показателю «Химки» – 13 ошибок.

При этом 14 раз судьи ошибались не в пользу «Спартака».