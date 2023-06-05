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Судьи ошибались в пользу «Спартака» чаще всего в этом сезоне Мир РПЛ – 15 раз («СЭ»)

«Спартак» чаще всего получал выгоду от ошибочных решений судей в сезоне-2022/23.

В этом сезоне судьи чаще всего ошибались в пользу «Спартака»
© Sports.ru

Как утверждает «Спорт-Экспресс», в завершившемся сезоне Мир РПЛ арбитры приняли 15 ошибочных решений в пользу красно-белых. На втором месте по этому показателю «Химки» – 13 ошибок.

При этом 14 раз судьи ошибались не в пользу «Спартака».

Всего в чемпионате России-2022/23 арбитры совершили 120 ошибок в ключевых эпизодах 240 матчей (без учета ситуаций, когда после вмешательства ВАР вносились исправления в первоначальные решения). В сезоне-2020/21 было 54 ошибки, в сезоне-2021/22 – 87.

Чаще других в этом сезоне в среднем ошибались Ян Бобровский (0,89 ошибки за матч), Антон Фролов (0,75) и Артем Любимов (0,73). Реже всех – Владислав Безбородов (0,14) и Виталий Мешков (0,29).

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