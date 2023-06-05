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Объявлены бригады арбитров на стыковые матчи команд РПЛ и Первой лиги

Назначены арбитры на стыковые матчи за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

Объявлены бригады арбитров на стыковые матчи команд РПЛ и Первой лиги
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7 июня (среда)

«Енисей» – «Факел»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Александр Богданов, Денис Березнов; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов.

«Родина» – «Пари НН»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Николай Богач.

10 июня (суббота)

«Факел» – «Енисей»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Артём Любимов; AVAR – Николай Ерёмин.

«Пари НН» – «Родина»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Адлан Хатуев.

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