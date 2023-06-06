Оздоев сделал две голевые передачи в матче последнего тура чемпионата Турции по футболу

Российский полузащитник "Фатих Карагюмрюк" Магомед Оздоев сделал две голевые передачи в матче последнего, 36-го тура чемпионата Турции по футболу с "Касымпашой". Встреча прошла во вторник.

В чемпионате Турции Оздоев провел 33 матча, в которых забил 5 мячей и сделал 6 голевых передач. Россиянин выступает за "Фатих Карагюмрюк" с июля 2022 года. Он подписал контракт с клубом на два года с возможностью продления еще на один.