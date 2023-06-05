Аршавин: российские тренеры не востребованы в Европе

Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что клуб не хочет, чтобы главный тренер Сергей Семак покидал команду.

«Мне кажется, что российские тренеры не востребованы в Европе. Кроме Черчесова, который всех удивляет в Венгрии. Мы не хотим, чтобы Сергей Семак уходил из «Зенита», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые провели 5 сезонов, в каждом из которых становились чемпионами России. Также Семак трижды выиграл с «Зенитом» Суперкубок России и один раз привел петербуржцев к победе в национальном кубке.

Контракт 47-летнего Семака с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года. Сам Семак о возможном уходе из «Зенита» в европейский чемпионат отвечал, что рассмотрит такой вариант, если получит конкретное предложение.