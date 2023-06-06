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Капитан «Урала» Кулаков продлил контракт с клубом

Екатеринбургский «Урал» продлил контракт с защитником и капитаном команды Денисом Кулаковым. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Капитан «Урала» продлил контракт с клубом
© Betassist

Отмечается, что новое соглашение с 37-летним футболистом рассчитано на один год.

Кулаков перешёл в «Урал» из харьковского «Металлиста» в 2015 году. В составе екатеринбургской команды он провёл 231 матч, в которых отметился одним забитым мячом и 27 результативными передачами. В сезоне-2022/2023 Кулаков сыграл 29 матчей и сделал два ассиста.

Ранее защитник выступал за «Шахтёр», «Ильичёвец», Днепр» и «Ворсклу».

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко набрала 36 очков в 30 матчах чемпионата.

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