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Тренер «Зенита» объяснил, зачем Малком и Клаудиньо получили российские паспорта

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, что бразильские футболисты команды Малком и Клаудиньо получили российское гражданство в качестве знака уважения и благодарности к стране.

Тренер «Зенита» объяснил, зачем Малком и Клаудиньо получили российские паспорта
© Чемпионат.com

«Зачем Малкому и Клаудиньо российские паспорта? Это знак уважения к стране. И благодарность. Для нас, бразильцев, очень приятно стать гражданином другого государства. Это большая гордость. Россия – большая, мощная страна с огромной историей и культурой, здорово быть частью этого. А история с налогами – глупость. Никаких преференций они не получили.

Будут ли теперь учить русский? У Малкома с этим чуть лучше – он многое понимает, старается говорить. У Клаудиньо не так хорошо. Но я с ними пообщаюсь на этот счёт», — приводит слова Оливейры Metaratings.

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