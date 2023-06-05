Агент: нападающий "Локомотива" не интересен другим клубам

— Сейчас никто не проявляет интерес к Педро Габриэлу. У нас нет предложений ни от клубов РПЛ, ни от клубов из других чемпионатов. Пока непонятно, где футболист будет выступать в следующем сезоне, — цитирует Гарсию Sport24.