Агент: нападающий "Локомотива" не интересен другим клубам

«Пока непонятно, где будет выступать Педро Габриэл. У него нет предложений» — агент
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Педро Габриэла, рассказал об отсутствии интереса других клубов к своему клиенту.
В апреле бразильский «Сан Паулу» расторг арендное соглашение с Педро Габриэлом в связи с расследованием случаев домашнего насилия в отношении бывшей девушки. Контракт 23 летнего форварда с железнодорожниками рассчитан до июля 2026 года.
— Сейчас никто не проявляет интерес к Педро Габриэлу. У нас нет предложений ни от клубов РПЛ, ни от клубов из других чемпионатов. Пока непонятно, где футболист будет выступать в следующем сезоне, — цитирует Гарсию Sport24.
В минувшем сезоне бразилец провел за «Локомотив» 9 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.