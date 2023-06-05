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«Пока непонятно, где будет выступать Педро Габриэл. У него нет предложений» — агент

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Педро Габриэла, рассказал об отсутствии интереса других клубов к своему клиенту.

Агент: нападающий "Локомотива" не интересен другим клубам
© Матч ТВ

В апреле бразильский «Сан Паулу» расторг арендное соглашение с Педро Габриэлом в связи с расследованием случаев домашнего насилия в отношении бывшей девушки. Контракт 23 летнего форварда с железнодорожниками рассчитан до июля 2026 года.

— Сейчас никто не проявляет интерес к Педро Габриэлу. У нас нет предложений ни от клубов РПЛ, ни от клубов из других чемпионатов. Пока непонятно, где футболист будет выступать в следующем сезоне, — цитирует Гарсию Sport24.

В минувшем сезоне бразилец провел за «Локомотив» 9 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.

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