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Бывший президент "Торпедо" Геркус оценил выступление "Спартака" в РПЛ

Бывший президент столичного «Торпедо» Илья Геркус оценил выступление московского «Спартака» в завершившимся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экс-президент "Торпедо" оценил выступление "Спартака" в РПЛ
© Газета.Ru

По его словам, красно-белые закономерно заняли третью строчку в турнирной таблице.

«Если в целом взять работу Абаскаля, то осень начали сезон неплохо, а вот концовка не очень удачной получилась. Для «Спартака» бронза скорее успех, чем нет.

Могли быть и вторыми, но о причинах неудач команды можно рассуждать долго, много факторов. В целом, это был неплохой сезон для красно-белых», — заявил Геркус Legalbet.

Напомним, что чемпионом России в сезоне-2022/23 стал петербургский «Зенит». Второе место и серебряные медали в последнем туре сохранил за собой московский ЦСКА.

Сезон в России завершится 11 июня матчем за национальный кубок, в котором в «Лужниках» встретятся «Краснодар» и ЦСКА.

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