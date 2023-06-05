Экс-президент "Торпедо" оценил выступление "Спартака" в РПЛ

Бывший президент "Торпедо" Геркус оценил выступление "Спартака" в РПЛ
Бывший президент столичного «Торпедо» Илья Геркус оценил выступление московского «Спартака» в завершившимся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
По его словам, красно-белые закономерно заняли третью строчку в турнирной таблице.
«Если в целом взять работу Абаскаля, то осень начали сезон неплохо, а вот концовка не очень удачной получилась. Для «Спартака» бронза скорее успех, чем нет.
Могли быть и вторыми, но о причинах неудач команды можно рассуждать долго, много факторов. В целом, это был неплохой сезон для красно-белых», — заявил Геркус Legalbet.
Напомним, что чемпионом России в сезоне-2022/23 стал петербургский «Зенит». Второе место и серебряные медали в последнем туре сохранил за собой московский ЦСКА.
Сезон в России завершится 11 июня матчем за национальный кубок, в котором в «Лужниках» встретятся «Краснодар» и ЦСКА.