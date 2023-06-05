Экс-президент "Торпедо" оценил выступление "Спартака" в РПЛ

«Если в целом взять работу Абаскаля, то осень начали сезон неплохо, а вот концовка не очень удачной получилась. Для «Спартака» бронза скорее успех, чем нет.



Могли быть и вторыми, но о причинах неудач команды можно рассуждать долго, много факторов. В целом, это был неплохой сезон для красно-белых», — заявил Геркус Legalbet.