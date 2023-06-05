Тренер Газзаев: нельзя приглашать второстепенный иностранный мусор

«Вообще непонятно, почему в такой ситуации, когда наши команды и вообще весь спорт находятся в изоляции, мы пользуемся услугами иностранных специалистов?



Да, я понимаю, если приезжает, допустим, тот же Дик Адвокат, Хиддинк, или Капелло, или Спалетти. Но когда приезжают и возглавляют наши команды тренеры, которые совершенно не востребованы, о которых никто ничего не знает — как и какими путями они попадают в эти команды, как они там трудоустраиваются? И в итоге мы видим глубочайшие разочарования и провалы. Это касается и «Динамо». Это касается и «Торпедо», которое сейчас возглавил иностранный специалист. Это касалось и «Локомотива», когда целый немецкий легион развалил клуб почти до основания. И команда шла на последних местах по ходу сезона. Хорошо, что «Локомотив» вовремя назначил отечественного молодого специалиста Галактионова. И мы видим сегодня результаты и качество игры.



То же самое могу сказать и про футболистов. Если это игроки уровня Малкома, Промеса, Клаудиньо, Вендела, то, конечно, мы должны приглашать таких игроков. Они только усилят наш чемпионат. Но нельзя приглашать остальной второстепенный мусор. Я считаю, что российский футбольный союз должен жестко поставить этот вопрос, чтобы мы не засоряли наш чемпионат игроками, которых никто не знает.



Я считаю, что у нас достаточно молодых, перспективных тренеров, которые могут и умеют вытаскивать команды из трудных ситуаций. Я считаю, что надо давать возможность нашим специалистам работать в клубах Премьер-Лиги. И давать возможность молодым игрокам, чтобы они проявляли свои индивидуальные качества. На сегодняшний день это одна из главных задач национального чемпионата. Особенно в условиях изоляции», — приводит слова Газзаева «Московский комсомолец».