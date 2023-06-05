Летом «Ювентус» покинут два игрока

Анхель Ди Мария и Леандро Паредес летом покинут «Ювентус».

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Паредес выступает за туринский клуб на правах аренды у «ПСЖ», а контракт Ди Марии истекает в июне.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, оба игрока покинут «Ювентус». Паредес вернется в «ПСЖ», после чего клуб рассмотрит предложения по его продаже. Ди Мария покинет клуб в качестве свободного агента – сообщается, что у него есть несколько вариантов продолжения карьеры.