Экс-полузащитник Быстров сравнил «Спартак» со сборищем дилетантов

«Спартаку» нужно сосредоточиться на футболе, а не на каких-то ошибках кого-то там. Потому что по сезону это только мешало футболистам нормально играть. Нелепые удаления, споры. Как будто не команда профессионалов, а сборище дилетантов», — написал Быстров в своём телеграм-канале.