Ла Лига одобрила финансовый "план жизнеспособности" «Барселоны»

Ла Лига одобрила финансовый план «Барсы». Клуб сможет сделать предложение Месси и зарегистрировать контракты Гави и Араухо, если выполнит его
«Барселона» получила одобрение Ла Лиги по «плану жизнеспособности».
Как сообщают журналисты Жерар Ромеро и Маттео Моретто, представители Ла Лиги на недавно завершившейся встрече одобрили финансовый план каталонцев на следующий сезон. В ближайшие часы ожидается официальное заявление о ситуации.
По информации Mundo Deportivo, на одобрение ушло больше времени, чем планировалось «Барсой» изначально. Тем не менее теперь «блауграна» может сделать официальное предложение о переходе форварду Лионелю Месси, недавно покинувшему «ПСЖ».
Кроме того, реализация плана позволяет «Барселоне» зарегистрировать новые контракты некоторых игроков, в частности, Гави и Рональда Араухо.
Финансовый план клуба подразумевает контроль за расходами и включает в себя идеи по сокращению зарплатного фонда и продажам футболистов.
Болельщику «Бордо» грозит до года тюрьмы и 15 тысяч евро штрафа за толчок игрока «Родеза» во время матча Лиги 2
«Зенит» создал новый орган управления клубом – Правление. Семак войдет в состав, Медведев возглавит
Генменеджер «Трактора» о предложении из НХЛ: «Я его отверг, потому что мне есть что доказывать. Активная работа в КХЛ была в приоритете»