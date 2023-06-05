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Ла Лига одобрила финансовый план «Барсы». Клуб сможет сделать предложение Месси и зарегистрировать контракты Гави и Араухо, если выполнит его

«Барселона» получила одобрение Ла Лиги по «плану жизнеспособности».

Ла Лига одобрила финансовый "план жизнеспособности" «Барселоны»
© Sports.ru

Как сообщают журналисты Жерар Ромеро и Маттео Моретто, представители Ла Лиги на недавно завершившейся встрече одобрили финансовый план каталонцев на следующий сезон. В ближайшие часы ожидается официальное заявление о ситуации.

По информации Mundo Deportivo, на одобрение ушло больше времени, чем планировалось «Барсой» изначально. Тем не менее теперь «блауграна» может сделать официальное предложение о переходе форварду Лионелю Месси, недавно покинувшему «ПСЖ».

Кроме того, реализация плана позволяет «Барселоне» зарегистрировать новые контракты некоторых игроков, в частности, Гави и Рональда Араухо.

Финансовый план клуба подразумевает контроль за расходами и включает в себя идеи по сокращению зарплатного фонда и продажам футболистов.

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