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Сын Агуэро подшутил над «ПСЖ» в связи с уходом Месси

Бенжамин Агуэро, сын бывшего аргентинского нападающего Серхио Агуэро, подшутил над французским «ПСЖ» под постом, где клуб прощался с его крёстным — форвардом Лионелем Месси.

Сын аргентинского нападающего Агуэро подшутил над «ПСЖ» в связи с уходом Месси
©  Чемпионат.com

«Спасибо, Месси», — подписала фотографию с аргентинцем пресс-служба «ПСЖ» в соцсетях.

«Он слишком велик для вас», — написал Агуэро-младший.

35-летний Месси покинул «ПСЖ» на правах свободного агента: Лионель выступал за команду с лета 2021 года. Отец Месси Хорхе заявил, что его сын хочет вернуться в «Барселону», в структуре которой находился с 2000 по 2021 год. Отмечалось, что руководство Ла Лиги одобрило сине-гранатовым «план жизнеспособности», поэтому у них не возникнет проблем с подписанием легендарного аргентинского футболиста.

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