У экс-игрока «Спартака» Гаврилова начались проблемы с речью

У экс-футболиста «Спартака» Юрия Гаврилова проблемы с речью после инсульта
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о состоянии ветерана красно-белых Юрия Гаврилова, который недавно перенёс инсульт.
«Юрий Гаврилов лежит в общей палате, его готовят к операции. Скорее всего, на этой неделе ее проведут. Если на этой не получится, то операция пройдет на следующей неделе. Что касается времени восстановления после нее, я не могу сказать. Пока что Юрий Васильевич лежит в кровати, у него проблемы с речью, но он всё понимает, хотя и с опозданием", — приводит слова Кечинова «РИА Новости Спорт».
Юрий Гаврилов является бронзовым призёром Олимпийских игр 1980 года, двукратным чемпионом СССР (1976 и 1979), финалистом Кубка СССР (1981), а также членом клуба Григория Федотова и клуба 100 российских бомбардиров.