У экс-игрока «Спартака» Гаврилова начались проблемы с речью

«Юрий Гаврилов лежит в общей палате, его готовят к операции. Скорее всего, на этой неделе ее проведут. Если на этой не получится, то операция пройдет на следующей неделе. Что касается времени восстановления после нее, я не могу сказать. Пока что Юрий Васильевич лежит в кровати, у него проблемы с речью, но он всё понимает, хотя и с опозданием", — приводит слова Кечинова «РИА Новости Спорт».