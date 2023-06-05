Тренер Шалимов: нельзя сказать, что "Зенит" играл спустя рукава

«Нельзя ни по одному матчу сказать, что «Зенит» играл спустя рукава» — Шалимов
Российский тренер Игорь Шалимов остался доволен игрой «Зенита» в матче с «Факелом» в 30 м туре МИР РПЛ.
Команда Сергея Семака одержала домашнюю победу со счетом 1:0. «Зенит» стал чемпионом досрочно, после победы над «Спартаком» в 26 м туре (3:2).
— Комплименты «Зениту» — после того, как команда выиграла титул, отпустила лидеров в Бразилию, Питер не проиграл ни одной игры, и нельзя ни по одному матчу сказать, что играли спустя рукава.
По персоналиям — понравился Мантуан, который может навязать конкуренцию Мостовому. Даже учитывая отсутствие лидеров бразильцев и разницу в мотивации, уровень команд все равно несопоставим. «Зенит» забил свой типичный гол — Мантуан ворвался с полуфланга в штрафную и отдал в ногу Ерохину, который в касание забил. Подобные голы, с вариациями — когда передачу делали с чуть большего расстояния, у «Зенита» в этом году мы уже видели неоднократно, — сказал Шалимов «РБ Спорт».
Тройку сильнейших по итогам сезона в МИР РПЛ сформировали «Зенит» (70 очков) и московские ЦСКА (58) и «Спартак» (54).