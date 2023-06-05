Тренер Шалимов: нельзя сказать, что "Зенит" играл спустя рукава

— Комплименты «Зениту» — после того, как команда выиграла титул, отпустила лидеров в Бразилию, Питер не проиграл ни одной игры, и нельзя ни по одному матчу сказать, что играли спустя рукава.



По персоналиям — понравился Мантуан, который может навязать конкуренцию Мостовому. Даже учитывая отсутствие лидеров бразильцев и разницу в мотивации, уровень команд все равно несопоставим. «Зенит» забил свой типичный гол — Мантуан ворвался с полуфланга в штрафную и отдал в ногу Ерохину, который в касание забил. Подобные голы, с вариациями — когда передачу делали с чуть большего расстояния, у «Зенита» в этом году мы уже видели неоднократно, — сказал Шалимов «РБ Спорт».