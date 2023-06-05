«Челси» подписал 16-летнего эквадорского полузащитника

Паэс выступает за эквадорский клуб «Индепендьенте дель Валье». Полузащитник играл за сборную Эквадора до 20 лет на молодёжном чемпионате мира, проходящем в Аргентине с 20 мая по 11 июня. Команда Паэса дошла до 1/8 финала, сам игрок принял участие во всех четырёх матчах сборной, отметившись одним забитым голом.