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«Челси» подписал 16-летнего Кендри Паэса. Он станет игроком лондонцев по достижении 18 лет

Лондонский «Челси» подписал 16-летнего эквадорского полузащитника Кендри Паэса. Футболист присоединится к синим по достижении 18 лет, сообщает пресс-служба клуба.

«Челси» подписал 16-летнего эквадорского полузащитника
© ФК "Челси"

Паэс выступает за эквадорский клуб «Индепендьенте дель Валье». Полузащитник играл за сборную Эквадора до 20 лет на молодёжном чемпионате мира, проходящем в Аргентине с 20 мая по 11 июня. Команда Паэса дошла до 1/8 финала, сам игрок принял участие во всех четырёх матчах сборной, отметившись одним забитым голом.

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