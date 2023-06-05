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Малком мог бы играть в Европе только в командах среднего уровня, считает Петржела

Бразильский нападающий «Зенита» Малком мог бы выступать в европейских командах, но только среднего уровня, заявил «Матч ТВ» бывший главный тренер «сине бело голубых» Властимил Петржела.

Экс-тренер "Зенита": Малком мог бы играть в Европе только в командах среднего уровня
© Матч ТВ

В минувшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром МИР РПЛ, забив 23 мяча. Он был признан лучшим футболистом и нападающим сезона.

— Малком был признан лучшим игроком чемпионата России. В такой форме он мог бы играть за топовый клуб Европы?

— Возможно, он и мог бы играть в Европе, но только в средней команде, — сказал Петржела «Матч ТВ».

В составе «Зенита» Малком стал четырехкратным чемпионом России. В феврале 2023 года он получил российский паспорт.

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