Экс-тренер "Зенита": Малком мог бы играть в Европе только в командах среднего уровня

Малком мог бы играть в Европе только в командах среднего уровня, считает Петржела
Бразильский нападающий «Зенита» Малком мог бы выступать в европейских командах, но только среднего уровня, заявил «Матч ТВ» бывший главный тренер «сине бело голубых» Властимил Петржела.
В минувшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром МИР РПЛ, забив 23 мяча. Он был признан лучшим футболистом и нападающим сезона.
— Малком был признан лучшим игроком чемпионата России. В такой форме он мог бы играть за топовый клуб Европы?
— Возможно, он и мог бы играть в Европе, но только в средней команде, — сказал Петржела «Матч ТВ».
В составе «Зенита» Малком стал четырехкратным чемпионом России. В феврале 2023 года он получил российский паспорт.