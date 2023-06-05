«Чемпионат» собрал лучшие голы Ибрагимовича

Шведский футболист Златан Ибрагимович завершил свою профессиональную карьеру 5 июня после заключительного матча «Милана» против «Вероны». В связи с этим портал «Чемпионат»

Видео вышло почти в минуту. В подборку попал, в том числе, гол, который Ибрагимович забил в 2012 году в товарищеском матче со сборной Англии. Тогда футболист смог отправить мяч в ворота соперника на компенсированной минуте второго тайма через себя с 30 метров. Гол получил звание «легендарного» и был удостоен приза имени Пушкаша.