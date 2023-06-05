В «Зените» будет новая структура управления клубом

Совет директоров петербургского «Зенита» принял решение изменить структуру управления клубом, передает пресс-служба сине-бело-голубых.

В команде создается новый коллегиальный исполнительный орган — правление.

В заявлении отмечается, что новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально.

Правление будет состоять из девяти человек. Туда войдет главный тренер команды Сергей Семак.

Петербургский «Зенит» по итогам сезона-2022/23 в пятый раз подряд стал обладателем чемпионского титула. Серебряные медали выиграли игроки столичного ЦСКА, бронза досталась московскому «Спартаку».