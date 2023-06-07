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Сборная Бразилии по футболу впервые сыграет в черной форме в знак протеста против расизма

Сборная Бразилии по футболу впервые выйдет на поле не в традиционной для себя форме цветов национального флага, а в черных футболках, протестуя таким образом против проявлений расизма, одной из жертв которого стал нападающий Винисиус Жуниор. Об этом сообщает во вторник газета Globo.

Сборная Бразилии по футболу впервые сыграет в черной форме в знак протеста против расизма
© ТАСС

Как уточняется, в черных футболках с золотыми номерами игроки выйдут на поле в предстоящем матче со сборной Гвинеи, который состоится 17 июня в Барселоне. Сам Винисиус Жуниор, как ожидается, также примет участие в игре под номером 20. По информации издания, после первого тайма футболисты сменят черные футболки на традиционную форму.

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21 мая бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор стал жертвой расистских оскорблений болельщиков во время выездного матча с "Валенсией". В конце матча форвард показал болельщикам жест, намекающий на возможный вылет "Валенсии" из высшего дивизиона чемпионата Испании, после чего принял участие в стычке с игроками соперника и получил красную карточку.

После матча "Реал" обратился в испанскую генеральную прокуратуру с требованием расследовать расистские оскорбления в адрес Винисиуса. 23 мая газета Mundo Deportivo сообщила, что Национальная полиция Испании задержала трех человек, которые обвиняются в расистских оскорблениях в адрес бразильского нападающего во время матча между "Валенсией" и "Реалом". Также 23 мая стало известно, что в Мадриде задержали четырех человек, которые 26 января повесили на мосту куклу в футболке Винисиуса. В тот же день Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации оштрафовал "Валенсию" на €45 тыс. из-за расистских оскорблений болельщиков команды в адрес бразильского игрока. Также комитет наложил санкции на "Валенсию" в виде закрытия южной трибуны стадиона "Месталья" и отменил красную карточку Винисиусу.

Поддержку Винисиусу выразили Бразильская конфедерация футбола, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, "Реал" и "Валенсия" осудили поведение болельщиков. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал ФИФА принять меры в связи с проявлениями расизма. На проблему борьбы с расизмом в спорте обратили внимание в ООН.

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