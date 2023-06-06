Угарте и Асенсио подписали контракты с «ПСЖ» после прохождения медосмотров — источник

По информации журналиста, игроки подписали контракты с клубом после прохождения медосмотра. «ПСЖ» заплатит лиссабонскому «Спортингу» за Угарте € 60 млн, срок действия договора парижан с хавбеком рассчитан до 2028 года. В сезоне-2022/2023 22-летний опорный полузащитник провёл за «Спортинг» 47 матчей, в которых отдал одну голевую передачу и не забил ни одного мяча.