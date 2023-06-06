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Испания и Бразилия проведут товарищеский матч в рамках борьбы с расизмом

Федерации футбола Испании и Бразилии на своих официальных сайтах объявили, что команды стран проведут товарищеский матч в марте 2024 года в рамках борьбы с расизмом.

Испания и Бразилия проведут товарищеский матч в рамках борьбы с расизмом
© Чемпионат.com

На афише изображено несколько футболистов, в том числе нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Форвард, вероятно, чаще всех сталкивался с проявлением расизма во время клубного футбола. Руководство чемпионата Испании постоянно наказывает людей, которые выражают своё недовольство игрой футболиста подобным методом.

ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ИСПАНИИ

22-летний Винисиус в прошедшем сезоне забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу в 55 матчах во всех турнирах.

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