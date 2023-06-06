Паоло Мальдини уволен из «Милана»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини и его помощник Рики Массара уволены из клуба после встречи с владельцем «россонери» Джерри Кардинале.

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Как пишет инсайдер Джанлука Ди Марцио, совещание прошло в напряжённой атмосфере и завершилось конфликтом Мальдини с главой компании «RedBird» Кардинале. В результате Паоло и его правая рука были уволены, что должно привести к полной трансформации управленческой структуры клуба. Напомним, Мальдини в статусе технического директора был ответственен за трансферы и переговоры по контрактам.