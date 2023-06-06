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Паоло Мальдини уволен из «Милана»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини и его помощник Рики Массара уволены из клуба после встречи с владельцем «россонери» Джерри Кардинале.

Паоло Мальдини уволен из «Милана»
© Sport Italia

Как пишет инсайдер Джанлука Ди Марцио, совещание прошло в напряжённой атмосфере и завершилось конфликтом Мальдини с главой компании «RedBird» Кардинале. В результате Паоло и его правая рука были уволены, что должно привести к полной трансформации управленческой структуры клуба. Напомним, Мальдини в статусе технического директора был ответственен за трансферы и переговоры по контрактам.

54-летний итальянец всю карьеру (1984-2009) выступал за «россонери». С «Миланом» Паоло Мальдини выиграл семь «скудетто», пять раз побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, завоевал два Кубка и пять Суперкубков Италии. В его активе с красно-чёрными триумф на клубном чемпионате мира (2007) и два завоёванных межконтинентальных кубка (1989, 1990).

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