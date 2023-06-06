Вылетевший из АПЛ «Лестер» покинули семь футболистов
«Лестер», который вылетел из Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона, объявил об уходе семи игроков. У всех этих футболистов истекли сроки их контрактов.
— Юри Тилеманс, Чаглар Сеюнджю, Дэниел Амарти, Нампалис Менди, Райан Бертран, Айозе Перес и Тете покидают клуб. Мы благодарны им за вклад, который они внесли в последние годы, и желаем им больших успехов в карьере, — говорится в заявлении клуба.
«Лестер» покинул АПЛ спустя семь лет после завоевания чемпионства.