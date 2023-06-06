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Вылетевший из АПЛ «Лестер» покинули семь футболистов

«Лестер», который вылетел из Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона, объявил об уходе семи игроков. У всех этих футболистов истекли сроки их контрактов.

Вылетевший из АПЛ «Лестер» покинули семь футболистов
© Gettyimages.ru

Юри Тилеманс, Чаглар Сеюнджю, Дэниел Амарти, Нампалис Менди, Райан Бертран, Айозе Перес и Тете покидают клуб. Мы благодарны им за вклад, который они внесли в последние годы, и желаем им больших успехов в карьере, — говорится в заявлении клуба.

«Лестер» покинул АПЛ спустя семь лет после завоевания чемпионства.

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