Два футболиста подписали контракты с «ПСЖ»

Полузащитник «Спортинга» Мануэль Угарте и Марко Асенсио из «Реала» подписали контракты с «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По его информации, парижане заплатили за Угарте 60 миллионов евро, контракт рассчитан до 2028 года. Асенсио пополнил французский клуб на правах свободного агента, его соглашение будет рассчитано до 2027 года.

В составе «Реала» Асенсио три раза выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза — клубный чемпионат мира, три раза — Суперкубок УЕФА. По три раза Асенсио становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны, один раз выигрывал Кубок Испании. В завершившемся сезоне чемпионата Испании 27 летний полузащитник провел 31 матч, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.