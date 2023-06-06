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Футболист "Локомотива" Дзюба заявил, что безумно уважает хоккеиста "Вашингтона" Овечкина

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, что поддерживает приятельские отношения с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Дзюба отрицает конфликт с Овечкиным
© Газета.Ru

Напомним, 26 мая Овечкин в шутку назвал Дзюбу слабеньким в ответ на предложение форварда столичного «Динамо» Федора Смолова принять участие в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (2:4).

«У них Артем Дзюба, а ты у нас потолкаешься», — сказал Смолов. «А чего с ним толкаться? Он слабенький», — заявил хоккеист.

«Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить сказать подобное. Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», — ответил на шутку Овечкина Дзюба.

«Да это же шутка была! А все раздули из этого какое то… Ну какой конфликт у нас может быть? О чем вы? Я безумно уважаю Овечкина, мы переписывались.

Да просто посмеялся. Я ему написал: «Ты же понимаешь, что я шутил». — «Да конечно, вообще никаких претензий нет», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Ранее Дзюба признал, что Овечкин прибил бы его на хоккейной площадке.

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