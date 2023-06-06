Дзюба отрицает конфликт с Овечкиным

«Да это же шутка была! А все раздули из этого какое то… Ну какой конфликт у нас может быть? О чем вы? Я безумно уважаю Овечкина, мы переписывались.



Да просто посмеялся. Я ему написал: «Ты же понимаешь, что я шутил». — «Да конечно, вообще никаких претензий нет», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».