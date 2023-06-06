Футболист "Спартака" считает, что команда собственноручно отдала ЦСКА серебро РПЛ

"Думаю, [чтобы занять второе место было необходимо] выиграть те матчи, в которых мы должны были побеждать, а не играть вничью или проигрывать. Где-то нужно было реализовать свои моменты. В каких-то эпизодах нам не везло, были и штанги, и перекладины. Где-то сами себе привезли проблемы. Но мы уже смотрим вперед: сейчас отпуск, потом сборы, скоро начнется сезон. Нужно подготовиться и в полной мере входить в летнюю часть сезона", - сказал Литвинов.