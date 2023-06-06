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«Торпедо» объявило об уходе Ильи Кутепова

Московское «Торпедо» в своём официальном телеграм-канале объявило об уходе из команды защитника Ильи Кутепова.

«Торпедо» объявило об уходе защитника Кутепова
© Чемпионат.com

«Благодарим Илью за время, проведённое в «Торпедо», и желаем спортивных успехов!» — гласит официальное заявление московского клуба.

Защитник покинул команду по истечении контракта. Кутепов стал свободным агентом.

29-летний защитник сыграл за «Торпедо» девять матчей в Российской Премьер-Лиге в прошедшем сезоне, не отметившись в них результативными действиями. Кутепову также не удалось как-либо отличиться в пяти играх Кубка России.

За «Торпедо» Кутепов играл с июля 2022 года. До этого защитник несколько лет провёл в системе московского «Спартака».

Напомним, «Торпедо» заняло последнее место в РПЛ и вылетело из высшего дивизиона чемпионата России по итогам сезона 2022/2023.

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