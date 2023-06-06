Карпин допустил вызов в сборную игроков, которым после отстранения исполнится 30 лет

"Давайте не будем привязываться, это не догма. Не думаю, что нас вернут на следующий год. Но игроки, которым сейчас 30, через два года им будет 32 года, как мы видим, люди играют и до 36, 37 лет. Поэтому тех футболистов, которым во время бана исполняется 30 лет, возможно, будем вызывать".