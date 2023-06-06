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Карпин назвал самый положительный момент завершившегося сезона РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал самый положительный момент завершившегося сезона в Российской премьер-лига (РПЛ). Его слова приводит ТАСС.

Карпин назвал самый положительный момент завершившегося сезона РПЛ
© Lenta.ru

Специалист заявил, что для «Ростова» — это выход на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Для меня как для тренера то, что многие наши молодые футболисты закрепились в составе или выходят на какой-то уровень, вот это все», — добавил он.

В тройку призеров РПЛ по итогам сезона-2022/2023 вошли «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе чемпионство в 26-м туре. Футболисты ЦСКА закрепились на второй строчке благодаря победе в заключительном туре над «Ростовом».

Карпин возглавил ростовскую команду в марте 2022 года. Ранее он работал в клубе с 2017 по 2021 год.

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