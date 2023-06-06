Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о деградации российского футбола в условиях отстранения. Его слова приводит ТАСС.

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Специалист заявил, что уровень футбола не будет падать, даже если российские команды не смогут выступать на международных турнирах в ближайшие пять лет.

«Даже развиваться стали, потому что у молодых футболистов или тех, кто не играл раньше из-за количества иностранцев, появляется больше игрового времени», — добавил Карпин.

Он отметил, что сначала уровень чуть снизился из-за отъезда легионеров, однако к концу сезона-2022/2023 ситуация выправилась.

30 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил, что летом не состоятся международные матчи с участием национальной команды.

«График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не нарушать программу подготовки клубов к сезону-2023/2024», — сообщили в РФС.

В организации добавили, что имеются предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно Международной федерации футбола (ФИФА).