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Газизов — о своём уходе из «Уфы»: капитан корабля должен уходить последним

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своём решении покинуть клуб после вылета уфимцев из Первой лиги по итогам сезона 2022/2023.

Газизов прокомментировал свой уход из «Уфы»
© Чемпионат.com

«Капитан корабля должен уходить последним. Мы верили, что останемся в Первой лиге. Такое решение было принято, спасибо республике за возможность заниматься футбольным творчеством. За 12 лет мы футбол в республике затащили на новый уровень, стало больше болельщиков, людей, разбирающихся в футболе, много детей, родителей. У меня работы много, я не только футболом живу, есть много бизнеса, который я забросил. Времени у меня свободного не будет», — приводят слова Газизова «РИА Новости Спорт».

Газизов работал в «Уфе» с 2012 по 2020 год и вернулся в клуб в 2021 году.

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