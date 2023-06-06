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Начо продлит контракт с «Реалом» до 2024-го. Защитник сообщил «Интеру», что не перейдет

Начо Фернандес проведет в «Реале» еще один год.

Начо Фернандес продлит контракт с «Реалом»
© Sports.ru

Защитник продлит контракт с мадридским клубом в ближайшее время. Новое соглашение будет рассчитано на один год, «Реал» отправил игроку документы.

В подписании 33-летнего футболиста был заинтересован «Интер». Начо сообщил итальянскому клубу, что не присоединится к нему.

Также на этой неделе «Реал» уведомит «Шахтер» о том, что не будет активировать опцию выкупа Винисиуса Тобиаса за 10 миллионов евро. Защитник не провел ни одного матча за основную команду.

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