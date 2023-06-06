Дзюба: понравилось, как в матче с медиакомандой от Овечкина отлетел какой‑то маленький блогер

«Мне и самому понравилось, как в матче с медиакомандой от Овечкина там Фродо Беггинс отлетел, какой то маленький блогер. И все начали кричать: «Саня — такая машина!» Да, Саня — машина, я не спорю. Но рядом с ним бежал человек ростом с пони. Поэтому было бы странно, если бы отлетел Овечкин, а не он», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».