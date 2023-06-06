Дзюба: понравилось, как в матче с медиакомандой от Овечкина отлетел какой‑то маленький блогер

Футболист "Локо" Дзюба заявил, что ему понравился силовой прием Овечкина в матче с "Амкалом"
Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба высказался об игре хоккеиста Александра Овечкина, который в составе «Динамо» обыграл команду блогеров «Амкал» в июне прошлого года.
Товарищеский матч между «Динамо» и «Амкалом» состоялся 25 июня 2022 года. Бело-голубые одержали победу со счетом 5:0. В одном из эпизодов Овечкин прошел по левому флангу и сыграл в корпус с игроком «Амкала» Михаилом Крапивниковым, после чего футболист отлетел и упал на газон.
«Мне и самому понравилось, как в матче с медиакомандой от Овечкина там Фродо Беггинс отлетел, какой то маленький блогер. И все начали кричать: «Саня — такая машина!» Да, Саня — машина, я не спорю. Но рядом с ним бежал человек ростом с пони. Поэтому было бы странно, если бы отлетел Овечкин, а не он», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
Напомним, Овечкин появился на поле в матче с «Амкалом» с первых минут. На 11-й минуте он открыл счет с передачи пяткой Федора Смолова. Гол хоккеиста стал первым и победным в этом матче.
Это был дебютный матч Овечкина в большом футболе. Как признавался сам хоккеист, это было его большой мечтой.